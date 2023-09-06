Капитан кировского «Динамо» Мурадов оценил уровень медийной команды 2DROTS

Капитан кировского «Динамо» Омар Мурадов поделился мнением об уровне игры медийной команды 2DROTS.

«Тяжёлая игра. Долго сюда добирались… Все видели: мы оставили все силы и эмоции. Немного не получилось. Вроде бы доминировали и было преимущество, но надо отдать должное сопернику: у них было больше голевых моментов. Поздравляю 2DROTS, а мы будем сильнее.

Уровень 2DROTS? Уровень такой же, как и у всех команд Второй лиги — ни больше ни меньше. Не надо их возвышать или принижать — они такие же. Просто играют в Медиалиге. В матче с нами они оказались сильнее», — сказал Мурадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, 2DROTS вышли в 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, обыграв 4 сентября кировское «Динамо» со счётом 2:0.