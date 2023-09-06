Виталий Кафанов высказался о том, почему вратари должны хорошо играть ногами

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, почему голкиперы должны хорошо играть ногами, и ответил на вопрос о лучшем вратаре РПЛ по этому показателю.

«Это уже не мода, а веление времени, мы и так в этом плане отстаём. В Европе играют, там тоже ошибаются, на это не обращают внимания. Сейчас показывал вратарям сборной нарезки игры «Ростова» — как команда через Сергея Песьякова выходит в атаку под прессингом соперника. Статистика того, сколько голов забили, сколько атак провели, сколько пропустили после ошибок. Нам забили два гола, если начинать с февраля — один раз Сергей ошибся, один раз полевой игрок. Мы забили семь мячей после того, как выходили через Сергея в атаку под прессингом соперника. Когда Песьяков правильно начинал атаку, до ворот соперника — от Сергея до гола — было всего четыре-пять передач. Я сам раньше сомневался в такой манере игры, а сейчас своё мнение поменял — очень много атак проводим, голевых моментов создаём, забиваем. Это футбол интересный, мне самому как тренеру интересно.

Кто в мире, в России лучший по игре ногами? Сейчас нет одного такого вратаря — очень многие играют именно так. У клубов, кто наверху, вратарь, хорошо играющий ногами, а стиль игры — начало атаки от ворот через вратаря короткими и средними передачами. Все лучшие клубы ищут таких голкиперов. Кто в России лучший? Не все команды играют в этот стиль. Из тех, кто играет — их не так много — по количеству передач за игру первое место занимает Песьяков. В среднем — это 40 передач за игру. Думаю, что Карпин первым начал так играть в России, он рискует, но он всё равно эту линию гнёт. Потихоньку все начнут так играть», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».