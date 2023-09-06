Енин: у «Торпедо» стоит цель выхода в РПЛ, и мы должны её выполнить

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин высказался о задачах своей команды на оставшуюся часть сезона.
«У нашей команды много что не получается в построении игры в обороне и в атаке, с голами проблема. Мы будем работать над этим, находить ошибки и делать выводы, хотя их уже давно пора делать.
В «Торпедо» с атмосферой всё хорошо. Нам просто нужна победная серия, которая поможет воспрять, и всё пойдёт как надо.
Мы обязаны напрямую возвращаться в РПЛ. Это не только из-за состава, у команды, в принципе, стоит цель выхода в РПЛ, и мы должны её выполнить. И неважно какой у нас состав, соперники. В первую очередь надо смотреть на себя. Главные соперники для нас — это мы сами.
Некоторые наши игроки видели уровень РПЛ, знают, что там и как, сделали выводы по прошлому сезону», — приводит слова Енина Metaratings.
«Торпедо» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 11 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Алания» с 19 очками.
- 6 сентября 2023
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