Бразильский хавбек «Крыльев Советов» Костанца заявил о желании сыграть за сборную России
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Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца выразил мнение, что ещё рано говорить о его возможных выступлениях за сборную России, но он не исключает такого варианта в случае получения гражданства страны.
«Есть ли у меня в будущем цель сыграть за сборную России? Думаю, слишком рано об этом говорить и что‑то загадывать. Слишком рано. Но всякое может быть. Хотелось бы мне этого? Да. Почему бы и нет?» — приводит слова Костанцы «Матч ТВ».
Ранее Костанца заявил, что хочет получить российское гражданство, чтобы принести пользу своей нынешней команде. Контракт игрока с самарским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.
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