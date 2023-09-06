«Аль-Иттифак» Джеррарда договорился с «Эвертоном» о трансфере вингера Грея

Вингер «Эвертона» Демарай Грей в ближайшее время станет игроком саудовского «Аль-Иттифака». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Напомним, «Аль-Иттифак» возглавляет экс-хавбек «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

По информации источника, саудовцы заплатят за переход 27-летнего игрока атаки около € 10 млн. Футболист успешно прошёл медицинское обследование для перехода в новый клуб. Стороны подпишут четырёхлетнее соглашение.

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Грей выступает за «Эвертон» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 вингер провёл 36 матчей за «ирисок» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее Грей жёстко высказался о главном тренере «Эвертона» Шоне Дайче.