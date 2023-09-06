Чехия разрешила россиянам и белорусам выступать в стране, но есть ряд условий

Российские и белорусские спортсмены смогут выступать в Чехии, если формально они не представляют Россию или Беларусь, а являются игроками зарубежных клубов. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала после сегодняшнего заседания правительства. При этом должен соблюдаться ряд условий. В частности, россияне и белорусы не должны каким-либо образом поддерживать специальную военную операцию на Украине во время своего возможного пребывания в Чехии.

«Участие спортсменов, которые формально не представляют эти государства и являются членами футбольных команд из других европейских стран, не запрещено. Конечно, при условии, что они не будут использовать запрещённую символику и не будут делать никаких политических или иных заявлений, которые бы поддерживали действия своих правительств», — приводит слова Фиалы Sport.cz.

По решению чешского правительства спортсмены и команды, представляющие Россию и Беларусь, а также базирующиеся в этих странах клубы, больше не могут выступать в Чехии. Чехам, в свою очередь, запрещается соревноваться в обеих этих странах.