Месси, Мбаппе и Кварацхелия попали в список 30 номинантов на «Золотой мяч»

Социальные сети «Золотого мяча» представили 30 номинантов на награду, вручаемую лучшему игроку.
Номинанты: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Яссин Боно («Аль-Хиляль»), Мартин Эдегор («Арсенал»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Николо Барелла («Интер»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Букайо Сака («Арсенал»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рандаль Коло Муани («ПСЖ»), Лионель Месси («Интер Майами»), Родри («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), Роберт Левандовски («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Виктор Осимхен («Наполи»), Ким Мин Джэ («Бавария»), Лука Модрич («Реал» Мадрид), Гарри Кейн («Бавария»).
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.
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