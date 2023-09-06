Рафаэл Геррейру может дебютировать за «Баварию» после международного перерыва

Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру может дебютировать за новую команду после паузы на игры сборных. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, португальский игрок обороны на данный момент работает индивидуально на базе мюнхенцев. Врачи «Баварии» настроены оптимистично и предполагают участие Геррейру в игре 4-го тура Бундеслиги с «Байером».

Геррейру перешёл в «Баварию» в конце июня этого года на правах свободного агента. Во время предсезонной подготовки футболист получил травму икроножной мышцы и до сих пор не сыграл за новый клуб в официальном матче. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость португальского защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о Рафаэле Геррейру.