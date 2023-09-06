Михаил Кержаков: с сигарами я не перебарщиваю. Очень редко могу покурить

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о своём отношении к вредным привычкам.

«С сигарами я не перебарщиваю. Если и случается взять в руку одну, то очень редко, если есть повод — в спортивном плане это не влияет. Поэтому делаю это открыто. Кальяны не курю. Алкоголь практически не употребляю. Только прошу не воспринимать мои слова как пропаганду курения», — приводит слова Кержакова Sport24.

Кержаков выступает за «Зенит» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В текущем сезоне вратарь провёл за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тысяч.