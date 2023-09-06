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Михаил Кержаков: Кузяев во Франции в авторитете! Молодец

Михаил Кержаков: Кузяев во Франции в авторитете! Молодец
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о втором голе своего бывшего одноклубника Далера Кузяева за французский «Гавр».

«Я пока не видел гол Кузяева — не до этого было. Просто в воскресенье всё закрутилось-завертелось. Сначала игра, потом приехали в сборную, пока заселились… Но, наверное, красивый какой-то забил. Как обычно. Он другие не забивает.

Он убежал от защитников с центра поля? Ну вот видите, Далер там в авторитете! Молодец. А вообще, когда он уходил, мы очень тепло простились», — приводит слова Кержакова Sport24.

Напомним, Кузяев перешёл в «Гавр» прошедшим летом на правах свободного агента. Российский хавбек подписал с французской командой двухлетнее соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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