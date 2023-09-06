Гендиректор «Пари НН»: Севикян — знаковый игрок клуба, мы не ведём по нему переговоры

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о том, что «Хетафе» хочет подписать полузащитника нижегородской команды Эдгара Севикяна.

«Не секрет, что Эдгар — один из знаковых игроков для «Пари НН». Он привлекает внимание различных агентов и клубов, очень много информации идёт вокруг него. Мы ни с кем не находимся в переговорах. Все решения Эдгара принимает его отец. Любую коммуникацию, которую мы сейчас видим, воспринимаем как шум, не более того.

Каждый футболист и профессионал ищет развития для себя, Севикян здесь не исключение. Если он будет видеть своё развития где-либо ещё, кроме «Пари НН», то, конечно, будем обсуждать. Эдгар играет, трансферное окно закрыто. Все другие темы на этой почве — не более чем шум, бурление вокруг знаковой фигуры нашего замечательного Эдгара», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.

С 2017 по 2022 год Севикян играл в системе испанского «Леванте». Контракт полузащитника с нижегородским клубом рассчитан до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 22-летнего футболиста десять матчей во всех турнирах и четыре забитых гола. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в € 500 тысяч.

Ранее главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о желании видеть Севикяна в своей команде.