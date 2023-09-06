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ЖФК «Париж» объявил состав на игру Лиги чемпионов с «Кривбассом», Абдуллина — в запасе

ЖФК «Париж» объявил состав на игру Лиги чемпионов с «Кривбассом», Абдуллина — в запасе
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Стали известны составы команд на матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов, в котором встретятся французский «Париж» и украинский «Кривбасс». Игра состоится в Линчёпинге, стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени. Россиянка Алсу Абдуллина осталась в запасе.

Лига Чемпионов (ж) . 1-й квалификационный раунд
06 сентября 2023, среда. 22:15 МСК
Париж (ж)
Франция
Не начался
Кривбасс (ж)
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Париж»: Ннадози, Богар, Гребоваль, Сиссоко, Сойе, Корошец, Тиней, Корбоз, Матео, Бурдье, Дюфур.

«Кривбасс»: Келюшик, Сонкенг, Иванова, Ольхова, Басанская, Алексанян, Семкив, Белякова, Али Элданбуки, Тян, Мусунгу.

Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года. В составе «синих» она стала двукратной чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка страны (2022/2023). До «Челси» Алсу выступала за московский «Локомотив», с которым стала чемпионкой России (2021). Футболистка дебютировала в национальной команде России в 16-летнем возрасте, 23 ноября 2017 года.

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