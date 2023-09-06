Торган Азар завершает переход в «Андерлехт» — Романо
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Вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Бельгии Торган Азар в ближайшее время станет игроком «Андерлехта». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, бельгийский клуб заплатит за 30-летнего игрока атаки около € 4 млн.
Азар выступал за дортмундскую «Боруссию» на протяжении четырёх лет. В прошлом сезоне вингер провёл 21 матч за «шмелей» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Во второй половине сезона Азар играл за ПСВ на правах аренды. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.
Ранее сообщалось о переходе в бельгийский клуб голкипера Каспера Шмейхеля.
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