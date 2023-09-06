Балахнин: согласен, что у Карпина есть кризис идей
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил работу Валерия Карпина на посту наставника ростовской команды.
«Можно ли сказать, что у Карпина наметился кризис идей? Отчасти это справедливое замечание. «Ростову» надо меняться, потому что все соперники уже знакомы с характерным стилем команды. Противники начинают справляться с сильными сторонами клуба. Соглашусь, что кризис в игре «Ростова» заметен.
Надо понять, что реалии изменились, и начать идти с ними в ногу. С каждым днём надо меняться всё быстрее и быстрее, футбол эволюционирует с каждым годом. Сегодня основная тенденция во всём спорте. Чем ты непредсказуемее, тем больше у тебя шансов на успех», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».
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