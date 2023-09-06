Давила: можно будет задуматься о русском паспорте, как только адаптируюсь

Чилийский новичок московского ЦСКА Виктор Давила рассказал, когда ему можно будет задуматься о получении русского паспорта.

«Русский паспорт? Сейчас это не приоритетный вопрос. Я только приехал в страну. Мне необходимо адаптироваться, узнать город, клуб, партнёров. Как только я адаптируюсь, тогда можно будет задуматься об этом», — приводит слова Давилы Sport24.

ЦСКА предложил мексиканскому клубу компенсацию за переход чилийского форварда в размере $ 3,5 млн плюс бонусы. Общая сумма, предложенная армейцами за Давилу, составляет $ 4 млн. Стороны подписали четырёхлетнее соглашение.

Ранее Давила выступал за «Леон» с января 2021 года. Чилиец также представлял клуб «Пачука». В прошлом сезоне 25-летний Давила провёл 40 матчей, забил 13 голов и сделал четыре голевые передачи.