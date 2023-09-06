Стал известен состав сборной России, прилетевший на первый матч с Египтом

Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал список футболистов сборной России, которые полетели на первый матч с олимпийской сборной Египта.
Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).
Защитники: Виктор Александров («Пари НН», Нижний Новгород), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Хлусевич, Даниил Денисов (оба – «Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Егор Погостнов («Локомотив» Москва).
Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари НН», Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).
Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).
Футболисты прилетели в Египет. Первый матч с олимпийской сборной Египта в Суэце пройдёт на стадионе «Суэц» 7 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
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