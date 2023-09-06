Лазарев — о стычке с Клаудиньо: будь на его месте Роналду, поступил бы так же

21-летний полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Лазарев рассказал подробности конфликта с бразильским футболистом санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо во время матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»

Не позволю называть себя ноунеймом, для меня на поле нет авторитетов. На поле все равны. Будь на его месте Роналду, поступил бы так же. Если в мой адрес летят оскорбления, то я отвечу. Понимаю, что должен уважать соперника, но на оскорбления не могу не ответить», — приводит слова Лазарева Sport24.

Напомним, эта встреча прошла 30 августа и завершилась победой «Балтики» со счётом 1:0.