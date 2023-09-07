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Сёмин: замечательно, что Хвича — номинант на «Золотой мяч». Приятно, что он играл в РПЛ

Сёмин: замечательно, что Хвича — номинант на «Золотой мяч». Приятно, что он играл в РПЛ
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Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал новость о том, что бывший вингер московской команды Хвича Кварацхелия попал в список номинантов на «Золотой мяч» — 2022/2023.

«Это замечательно! Хвича играл в нашей лиге за «Локомотив» — нам от этого вдвойне приятно! Он провёл потрясающий сезон, и номинация на «Золотой мяч» — оценка его работы специалистами. Мы поздравляем Хвичу!

У Кварацхелии небольшие шансы стать обладателем «Золотого мяча», но сам факт попадания в претенденты на титул — это большое дело. Откровенно говоря, шансов маловато, потому что много игроков в командах, которые выигрывали европейские кубки, а Хвиче пока этого не удалось достичь. Но уже хорошо, что он в этом списке! Так держать!» — приводит слова Сёмина Sport24.

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