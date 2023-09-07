ЖФК «Париж» разгромил «Кривбасс» в отборе Лиги чемпионов, Абдуллина не появилась на поле

Завершился матч первого квалификационного раунда женской Лиги чемпионов между «Парижем» и «Кривбассом». Французская команда разгромила украинскую со счётом 4:0. Российская футболистка Алсу Абдуллина, выступающая за «Париж», так и не появилась на поле, просидев весь матч на скамейке запасных.
Главной героиней встречи стала 22-летняя нападающая Джули Дюфур, оформившая хет-трик. На 72-й минуте словенская полузащитница Кая Корошец установила окончательный счёт встречи — 4:0 в пользу «Парижа».
Напомним, защитник английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года. В составе «синих» она стала двукратной чемпионкой Англии (2021/2022, 2022/2023) и обладательницей Кубка страны (2022/2023). До «Челси» Алсу выступала за московский «Локомотив», с которым стала чемпионкой России (2021). Футболистка дебютировала в национальной команде России в 16-летнем возрасте, 23 ноября 2017 года.
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