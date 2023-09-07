«Они решают больше проблем, чем создают». Леонардо — о Месси, Неймаре и Мбаппе

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказал мнение, почему звёздное трио парижан Месси, Неймар и Мбаппе не оправдало ожиданий руководства и болельщиков клуба.

«Что не сложилось у трио Месси, Неймара и Мбаппе? Честно говоря, я не думаю, что дело в тактике и тем более в эго. Бывают люди со сложными характерами, и я не хочу здесь определять, у кого он более или менее сложный. Парни, обладающие таким уровнем таланта, не являются сложными людьми. Они решают больше проблем, чем создают. Решение их проблем – это часть клубной работы. Вы, менеджеры, должны возложить на себя это бремя. Это задача клуба. Так что, если вы хотите иметь такую атаку, вы должны сделать всё, что в ваших силах. Если что-то не работает, на то есть конкретные причины.

Игроки должны чувствовать себя комфортно. Этим ребятам нужно определённое душевное состояние, им нужно быть в хорошем настроении, для этого нужно хорошо изучить их. И эту работу должен делать клуб, в первую очередь руководство клуба.

Я считаю, что игроки и тренер, даже если они топ-уровня, способны выигрывать матчи, но чемпионаты выигрывает клуб. Именно клуб как организация способен выиграть турнир, а не отдельные игроки. Потому что должна быть стратегия, очень сильная, генеральная линия, независимо от того, кто приходит реализовывать эту линию. Конечно, это серьёзно облегчает работу, когда прибывающие игроки сразу понимают, куда предстоит двигаться. Впрочем, говорить об этом легко, а делать эту работу изо дня в день – сложно», – сказал Леонардо в интервью Ge Globo.