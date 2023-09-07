Мусаев рассказал, как по стадиону объявили о его вызове в сборную после матча с «Зенитом»

22-летний футболист калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев рассказал, как узнал о вызове в сборную России после победы в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» со счётом 1:0.
«После финального свистка пресс-атташе попросил нас остановиться, и по стадиону объявили о моём вызове в сборную.
Честно говоря, вспотел так, как будто по телу прошёл ток. Потом мне дали микрофон, а я даже не знал, что в этот микрофон сказать. Это был шок. У нас был матч с «Зенитом», мы выиграли, я провёл на поле 90 минут. Думал только о том, что сейчас залезу в ванну и буду отдыхать. Когда мне сказали о вызове – мог ещё столько же отыграть. Когда же приехал в расположение сборной в первый день в 8:30 утра и заехал на базу, то осознание пришло только в этот момент. До этого постоянно думал о том, как же это всё будет происходить», — приводит слова Мусаева официальный сайт РФС.
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