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Роналду — о взаимоотношениях с Месси: соперничество окончено

Роналду — о взаимоотношениях с Месси: соперничество окончено
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Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о взаимоотношениях с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Кто любит Месси, тот ненавидит Роналду, а кто любит Роналду, тот ненавидит Месси? Ненависть? Я такого не наблюдаю, соперничество окончено. Это было хорошо, зрителям понравилось. Если вам нравится Криштиану Роналду, вам не обязательно ненавидеть Месси. Мы оба очень хороши и изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное. Он идёт своей дорогой, я своей. Судя по тому, что я видел, дела у него идут хорошо. Это должно продолжаться, наследие продолжается, соперничество – я не считаю это таким. Я уже говорил, что мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, я не говорю друзьями, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга», — приводит слова Роналду SAPO Desporto.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые за 20 лет не включён в список номинантов на «Золотой мяч». Месси, в свою очередь, попал в этот список.

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