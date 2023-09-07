Стало известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы вернуться в состав «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе отказался от бонусов по контракту, чтобы вернуться в состав «ПСЖ», сообщает One Football со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, нападающий отказался от бонуса за лояльность, который составляет € 100 млн. Этого было достаточно, чтобы убедить президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в том, что Мбаппе следует разрешить вернуться в команду.

При этом отмечается, что эта сделка является неформальной и рассматривается как джентльменское соглашение.

Ранее Мбаппе заявлял, что не будет продлевать свой контракт с «ПСЖ», и был готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. В связи с этим он был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы. Однако позже Мбаппе изменил своё решение и начал переговоры с французским клубом.

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