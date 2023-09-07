Криштиану Роналду назвал цирком ситуацию в чемпионате Португалии

Нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о чемпионате Португалии.

«Споры в португальском футболе? Меня это не удивляет. Споры есть во всех чемпионатах, но в Португалии было много споров. Это плохо.

И одна из проблем в этом. Все высказывают своё мнение, все обсуждают, 40 каналов говорят, обсуждают. Это плохо, очень плохо. Вот почему в ближайшее время это не будет топ-лигой, как АПЛ, Примера или Бундеслига.

Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она такой не является и не станет.

Я считаю, что чемпионат Саудовской Аравии лучше португальского. Тут не просто споры, суеты не так много, качество имён гораздо лучше.

Я надеюсь, что всё в чемпионате Португалии станет лучше. Я знаю, что это будет сложно. Возможно, невозможно. То, что происходит в последнее время, оказывается цирком», — приводит слова Роналду Record.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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