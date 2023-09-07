Уолкер: я был близок к переходу в «Баварию», но этому не суждено было случиться

Правый защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал, что он был близок к переходу в «Баварию».

«Бавария»? Мы принимаем решения, но ситуация может изменяться. Я был близок к переходу, но в футболе такое случается. Этому не суждено было случиться

Конечно, я бы наслаждался этим опытом, но это большой клуб, и нельзя недооценивать, что этот клуб сделал в последние 6-7 лет», — приводит слова Уолкера ВВС.

Напомним, в сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.