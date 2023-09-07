Тампрлан Мусаев: я очень хотел получить вызов в сборную России

Нападающий «Балтики» и сборной России Тамерлан Мусаев высказался о своём вызове в национальную команду.

«Тренерский штаб сборной уже показывал всем, что он следит абсолютно за всеми. Ранее уже вызывались те, кто, может быть, этого и не ожидал. Как и я. Когда мне объявили о вызове после матча, то это стало неожиданностью, хотя у себя в голове я очень этого хотел.

Как отреагировали в команде? Все начали на меня запрыгивать, обнимали, поздравляли. Кто-то даже по пять раз подошёл минуты за две. Была только радость», – приводит слова Мусаева пресс-служба РФС.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начался в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.