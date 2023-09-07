Сергей Кривцов — о матче Украины с Англией: класс не всегда побеждает

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира на Евро-2024 со сборной Англии.

«Сейчас у нас есть время. Были тактические занятия у ребят, сегодня теоретического занятия не было. Думаю, что эти два-три дня у нас будет очень много работы по изучению сборной Англии.

Есть ли смысл изменять схему? Это работа тренерского штаба. Они знают, как лучше для нас, знают весь подбор футболистов, сильные и слабые качества. Думаю, они уже знают, что делать.

Класс не всегда побеждает. Это футбол. Именно поэтому это игра миллионов, что до матча нельзя на 100% сказать, кто победит», – приводит слова Кривцова ua.tribuna.com.

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября. Начало — в 19:00 мск.