Лоботка: оценил бы себя в 5 млн. Игроки сейчас стоят и 120 млн – это абсурдные суммы

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка считает завышенными цены на современном трансферном рынке.

«Честно говоря, я оценил бы себя в 5 миллионов евро. Игроки сейчас оцениваются и в 120 миллионов – это абсурдные суммы для футболистов. Всё учтено, и это прекрасно – но я не понимаю этих таких огромных цифр. Я не люблю комментировать подобные вещи.

Мне очень нравится Неаполь, люди здесь прекрасные, и я хотел здесь остаться. Мы встретились с президентом и договорились о продлении контракта. У меня самая высокая зарплата в карьере с дополнительными бонусами. Мне не всегда платят ежемесячно и даже каждые 3 месяца, но это Италия (смеётся)», – сказал полузащитник «Наполи» в интервью Forbes.

В трёх турах Серии А «Наполи» набрал шесть очков.