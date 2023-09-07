Лоботка: оценил бы себя в 5 млн. Игроки сейчас стоят и 120 млн – это абсурдные суммы
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Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка считает завышенными цены на современном трансферном рынке.
«Честно говоря, я оценил бы себя в 5 миллионов евро. Игроки сейчас оцениваются и в 120 миллионов – это абсурдные суммы для футболистов. Всё учтено, и это прекрасно – но я не понимаю этих таких огромных цифр. Я не люблю комментировать подобные вещи.
Мне очень нравится Неаполь, люди здесь прекрасные, и я хотел здесь остаться. Мы встретились с президентом и договорились о продлении контракта. У меня самая высокая зарплата в карьере с дополнительными бонусами. Мне не всегда платят ежемесячно и даже каждые 3 месяца, но это Италия (смеётся)», – сказал полузащитник «Наполи» в интервью Forbes.
В трёх турах Серии А «Наполи» набрал шесть очков.
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