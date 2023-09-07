Леонардо: Месси — гений и был им 20 лет. Он на футбольном Олимпе с Пеле и Марадоной

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказал мнение о Лионеле Месси.

«Месси находится на футбольном Олимпе. Есть Пеле, Марадона и Месси – назовём их так, в хронологическом порядке, чтобы не спорить, кто где располагается.

Месси – гений. Парень, который был и остаётся впереди, невероятно стабильный. Он был Месси не одну неделю, а 20 лет. Уровень мастерства, невероятная скорость – гениальный парень», – сказал бывший спортивный директор «ПСЖ» в интервью Ge Globo.

Недавно нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира — 2026. Ранее 36-летний Месси заявлял, что ЧМ-2022 стал последним в его карьере. Напомним, Лионель был капитаном южноамериканцев на победном для них чемпионате мира 2022 года в Катаре.