Тамерлан Мусаев: в игре сборной Египта есть что-то схожее с «Ростовом»

Нападающий сборной России Тамерлан Мусаев высказался о ближайшем сопернике национальной команды.
«Что должно произойти, чтобы я остался доволен этими сборами? Получить игровое время в матчах, мы должны выиграть, и я должен как-то результативно помочь команде.
Египет – команда, которая пытается выходить из обороны через короткие передачи низом. Наверное, есть что-то схожее с «Ростовом». Они так же стараются разыгрывать от своих ворот через голкипера.
Сказали, что будет два матча. В первом будет возможно сделать девять замен, а во втором — пока непонятно, ещё договариваются. Поэтому пока неизвестно», – приводит слова Мусаева пресс-служба РФС.
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начался в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.
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