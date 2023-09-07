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«Рубин» поздравил Кварацхелию с номинацией на «Золотой мяч»

«Рубин» поздравил Кварацхелию с номинацией на «Золотой мяч»
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Футбольный клуб «Рубин» поздравил бывшего вингера казанской команды Хвичу Кварацхелию с номинацией на «Золотой мяч» — 2022/2023.

«Экс-полузащитник нашей команды Хвича Кварацхелия попал в итоговую тридцатку номинантов на главную индивидуальную награду мирового футбола. Поздравляем, Квара!» — говорится в сообщении «Рубина» в телеграм-канале.

Напомним, накануне стали известны претенденты на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023. Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в итоговый список из 30 номинантов. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.

В прошлом сезоне грузинский футболист помог «Наполи» выиграть чемпионский титул. В 34 матчах Серии А Кварацхелия забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

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