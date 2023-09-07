Молодёжная сборная Узбекистана отказалась от турнира в Словакии ради матчей с Россией

Старший тренер молодёжной сборной Узбекистана Фарход Нишонов рассказал, что ради товарищеских матчей с российской командой они отказались от участия в международном турнире в Словакии.

«Какие задачи стоят перед нашей командой в матчах со сборной России? Играть в красивый, зрелищный и атакующий футбол. Глобальных задач у команды нет, у нас на данный момент проходит селекция в сборной. Россия — интересный и сильный соперник, нам будет полезно сыграть с ней. Спасибо, что ваша команда приехала. Сразу ли согласились играть? В федерации мне сказали об этих играх, я сразу согласился. У нас был и другой вариант — международный турнир в Словакии, но мы отказались, сделав выбор в пользу России», — приводит слова Нишонова «Матч ТВ».

Встречи молодёжных сборных Узбекистана и России состоятся в Бухаре 8 и 11 сентября. На сбор в Узбекистан прилетели 23 футболиста. В среду российская команда провела первую тренировку на стадионе в Бухаре.