Джон Терри близок к назначению на пост тренера «Аль-Шабаба»

Бывший защитник сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри близок к назначению на пост главного тренера «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, информирует The Sun.
Согласно сведениям источника, руководство саудовского клуба считает, что Терри обладает тренерскими качествами и большим авторитетом для привлечения новых звёздных футболистов. «Челси», в котором Терри работает с академией, не будет препятствовать уходу Джона в знак уважения к легенде клуба.
Терри выступал за основную команду «Челси» с 1998 по 2017 год. Защитник по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Англии, трижды становился победителем Кубка английской лиги, а также по разу выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Карьеру Джон завершил в «Астон Вилле», за которую играл в сезоне-2017/2018. В сборную Англии Терри вызывался с 2003 по 2012 год.
- 7 сентября 2023
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