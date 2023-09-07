Источник: сборная Египта готова провести ответный товарищеский матч в России
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Сборная Египта по футболу может приехать в Россию на ответный товарищеский матч в октябре, информирует телеграм-канал «Мутко против».
Согласно сведениям источника, сейчас идут переговоры между федерациями. Египтяне уже дали понять, что они не против поездки в Россию.
При этом, помимо Египта, в Россию на октябрьские матчи может приехать и ещё одна команда из Азии или Африки. В данный момент ведутся переговоры с четырьмя федерациями — тремя африканскими и одной азиатской.
Напомним, 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября.
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