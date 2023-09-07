Денис Угаров: с деньгами «Зенита» Барриос потом может осесть где угодно

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров назвал колумбийского хавбека Вильмара Барриоса самым стабильным игроком опорной зоны петербуржцев после Игоря Денисова и отметил, что футболист продлил контракт, потому что больше нигде не сможет заработать таких денег.
«Видимо, Барриос реально понимает, что так зарабатывать он может только здесь. Да и привык, наверное, к городу, России. А вот Клаудиньо, например, в последнее время ведёт себя так, что это не украшает ни его, ни команду. То валяется, то толкается, то пихается… Барриос же, кажется, чувствует себя здесь гораздо лучше, он вписался в коллектив, в команду.
И играет на своём уровне, без спадов. Наверное, после Игоря Денисова на этой позиции — самый стабильный. Какой ему интерес в плане футбола? Я думаю, все перспективы в том, что он зарабатывает хорошие деньги. Плюс возраст, ему почти 30 уже. Сейчас ещё поиграет тут несколько лет – и спокойно поедет тратить то, что заработал. Может быть, даже в ту же Европу. С такими деньгами можно осесть где угодно», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».
- 7 сентября 2023
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