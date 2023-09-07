Мадридский «Атлетико» объявил об увеличении вместимости домашнего стадиона «Цивитас Метрополитано».
Теперь арена «матрасников» может принимать до 70 460 человек. Стадион «Атлетико» был заложен в 1990 году. Строительство велось с 1990 по 1993 год. Первоначальная вместимость арены составляла 20 тыс. зрителей. Открытие состоялось 6 сентября 1994 года, но уже в 2004 году стадион был закрыт и реконструирован.
В сентябре 2013 года «Атлетико Мадрид» объявил, что на месте расположения старой закрытой арены откроет новый стадион. Начиная с сезона-2017/2018 «Цивитас Метрополитано» является домашней ареной «Атлетико». 1 июня 2019 года на этом стадионе состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019, в котором «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счётом 2:0.
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