Защитница сборной Испании: уже по дороге с финала поняли — ситуация с Рубиалесом серьёзная

Защитница сборной Испании и лондонского «Арсенала» Лайя Кодина рассказала о реакции команды на ситуацию с участием экс-главы Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса после победного финала чемпионата мира среди женщин.

«Мы знали обо всём, о поцелуе и жестах Рубиалеса в ложе, когда мы были в автобусе, когда мы возвращались в отель. Партнёрша по команде сказала, что это серьёзно, что мы должны это осудить, потому что это было злоупотребление властью со стороны босса.

Жалоба Эрмосо? Да, я бы сделала то же самое… Дженни пережила тяжёлые времена и не заслужила этого после того, что для неё и для всех значило выиграть чемпионат мира», — приводит слова Кодина Marca со ссылкой на передачу эфира Catalunya Radio.

Напомним, на церемонии награждения по завершении финального матча Рубиалес схватил за голову и страстно поцеловал в губы Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам футбольный чиновник заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, что Рубиалес чуть ранее сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.