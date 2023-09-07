Кутепов объяснил, почему решился на переход в «Велес» из Второй лиги
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Бывший защитник сборной России и экс-футболист «Спартака» Илья Кутепов рассказал о причинах перехода в московский «Велес».
«Велес» — самый оптимальный вариант? Да, оказался оптимальным. Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект и для его развития мне нужно быть здесь и всё контролировать. Во-вторых, в июле родился третий ребёнок и мне хотелось бы чаще его видеть.
Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения. В предложении от «Велеса» сошлось всё. В том числе интерес тренера Евгения Бушманова, с которым я уже работал в «Спартаке-2», возможность заниматься любимым делом — играть в футбол — и при этом находиться в Москве», — приводит слова Кутепова Sport24.
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