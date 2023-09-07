Футболистка сборной Молдавии погибла в результате несчастного случая

Защитница женской сборной Молдавии и исландского клуба «Эйнхерьи» Виолета Мицул погибла в возрасте 26 лет в результате несчастного случая.
«С глубокой печалью в сердце мы сообщаем о внезапной смерти нашего игрока, товарища по команде и друга Виолеты Мицул, которая погибла в результате несчастного случая в ночь на 4 сентября в возрасте 26 лет.
Виолета была добродушной, энергичной и улыбчивой. Она была надёжным членом коллектива и образцовой футболисткой. Её смерть стала большим потрясением для всех нас, и шрам, который она оставила после своего ухода, огромен.
Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Виолеты. В такое трагическое время никакие слова и действия не смогут залечить раны, оставленные утратой, но мы сделаем всё возможное, чтобы утешить семью и друзей, которые скорбят в это непростое время», — сказано в заявлении на официальном клубе «Эйнхерьи».
По неподтверждённым данным СМИ, Мицул вместе с подругами проводила время на пляже, где девушка упала со скалы.
- 7 сентября 2023
-
12:53
-
12:49
-
12:41
-
12:40
-
12:28
-
12:13
-
12:04
-
12:02
-
12:01
-
12:00
-
11:48
-
11:42
-
11:34
-
11:33
-
11:23
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:46
-
10:44
-
10:41
-
10:25
-
10:09
-
10:04
-
10:01
-
09:57
-
09:43
-
09:27
-
09:20
-
09:19
-
09:01
-
08:51
-
08:44
-
08:34