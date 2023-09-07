Футболистка сборной Молдавии погибла в результате несчастного случая

Защитница женской сборной Молдавии и исландского клуба «Эйнхерьи» Виолета Мицул погибла в возрасте 26 лет в результате несчастного случая.

«С глубокой печалью в сердце мы сообщаем о внезапной смерти нашего игрока, товарища по команде и друга Виолеты Мицул, которая погибла в результате несчастного случая в ночь на 4 сентября в возрасте 26 лет.

Виолета была добродушной, энергичной и улыбчивой. Она была надёжным членом коллектива и образцовой футболисткой. Её смерть стала большим потрясением для всех нас, и шрам, который она оставила после своего ухода, огромен.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Виолеты. В такое трагическое время никакие слова и действия не смогут залечить раны, оставленные утратой, но мы сделаем всё возможное, чтобы утешить семью и друзей, которые скорбят в это непростое время», — сказано в заявлении на официальном клубе «Эйнхерьи».

По неподтверждённым данным СМИ, Мицул вместе с подругами проводила время на пляже, где девушка упала со скалы.