Массимо Каррера пригласил болельщиков на матч памяти Ильи Цымбаларя

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам с приглашением на матч памяти экс-футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя.
«Дорогие друзья! 9 сентября мы с вами снова увидимся на арене красно-белой семьи и проведём легендарный матч памяти Ильи Цымбаларя. Буду счастлив увидеть всех снова. Увидимся», — сказал Каррера в видео, опубликованном в телеграм-канале Российского футбольного союза.
Матч памяти Цымбаларя состоится 9 сентября на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит Массимо Каррера. Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
- 7 сентября 2023
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