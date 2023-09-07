Балотелли: я отказался от китайского предложения, намного превышающего арабские цифры

Бывший нападающий сборной Италии и ряда европейских клубов Марио Балотелли, ныне выступающий за «Сьон», рассказал, что однажды отказался от очень щедрого предложения из Китая. По его словам, то предложение было намного выше нынешних контрактов звёзд в Саудовской Аравии.

«Я отказался от китайского предложения, намного превышающего арабские цифры. Тогда я предпочёл играть в футбол и остаться в Марселе», — приводит слова Балотелли Corriere dello Sport.

Напомним, 32-летний Балотелли стал игроком «Сьона» в августе 2022 года, перейдя из турецкого клуба «Адана Демирспор». Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Ранее Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии.