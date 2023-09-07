Каземиро: говорить об Анчелотти в сборной Бразилии — неуважение, Диниз — отличный тренер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро высказался в поддержку главного тренера национальной команды Фернандо Диниза. Специалист будет работать со сборной до июня 2024 года, а затем команду возглавит нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Анчелотти — великий тренер и победитель, но у него есть контракт с «Реалом», и говорить об Анчелотти в сборной — это неуважение. Мы знаем, что Анчелотти — отличный тренер, однако у нас отличный тренер Диниз, и мы уважаем его, как если бы он был нашим тренером на чемпионате мира», — приводит слова Каземиро на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Боливией Marca.
Диниз совмещает пост главного тренера сборной Бразилии с аналогичной должностью в «Флуминенсе». Анчелотти возглавит бразильскую национальную команду по истечении контракта с «Реалом». Итальянский специалист повезёт сборную Бразилии на Кубок Америки — 2024, его контракт будет действовать до завершения чемпионата мира — 2026.
Товарищеский матч Бразилии и Боливии начнётся 9 сентября в 3:45 мск.
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