«Эвертон» продал полузащитника Грея «Аль-Иттифаку»

Английский «Эвертон» объявил о переходе 27-летнего Демарая Грея в саудовский «Аль-Иттифак».

О сумме трансфера мерсисайдский клуб информации не предоставил. Напомним, накануне сообщалось, что возглавляемый экс-капитаном «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом «Аль-Иттифак» договорился с «Эвертоном» о переходе Грея. Отмечалось, что саудовцы заплатят за переход 27-летнего игрока атаки около € 10 млн, а сам футболист заключит с клубом четырёхлетний контракт.

Грей выступал за «Эвертон» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 вингер провёл 36 матчей за «ирисок» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.