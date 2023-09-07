Созин: провокатор ли Роша? Он однозначно нарушил правила

Бывший член Комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал действия защитника ЦСКА Виллиана Роши в концовке матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Провокатор ли Роша? Скажу одно: раз он схватил Ерохина за горло, то, конечно, Роша виноват. Я видел стоп-кадр. Это безусловная жёлтая карточка. Роша должен был контролировать свои действия? Ну, это эмоция, которая имеет место быть. Когда человек хватает за горло, это нарушение правил», – приводит слова Созина издание «Спорт день за днём».
Напомним, 5 сентября «Зенит» обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть не назначенные в ворота ЦСКА пенальти на 37-й, 75-й и 83-й минутах матча, а также неудаление Роши на 90+3-й минуте. В конце матча произошла массовая стычка игроков обеих команд, в ходе которой Виллиан схватил за горло полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, а затем оттолкнул его. Главный арбитр той встречи Павел Кукуян показал Роше жёлтую карточку.
- 7 сентября 2023
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