«Строители смотрели матч. Кайф!» Игрок 2DROTS Бегларян — об игре на плавучем доке в Кубке
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Футболист 2DROTS Артур Бегларян поделился эмоциями от победы над кировским «Динамо» в матче 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу медийной команды.
«Безумно рад. Такой масштаб… Легендарный матч и рекордная история. Горжусь командой: все молодцы и красавцы. Самоотдача на полном уровне. Сопернику тоже респект. Ребята ни разу не пропускали в последних семи матчах, а мы смогли забить. Кайф!
Совпали ли ожидания от места проведения? Я думал, что будем плыть (смеётся). Здесь моря не видно… Но мы играем в скале — никогда ещё так не играли. Болельщики-строители смотрели матч — это кайф!» — сказал Артур Бегларян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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