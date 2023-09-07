Модрич — о предложении из Саудовской Аравии: «Реал» для меня всегда на первом месте

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, почему принял решение не соглашаться на предложение из Саудовской Аравии.
«Не буду лукавить, предложения поступали и раньше, так как существует постоянный интерес клубов ко мне. Однако я вижу ситуацию только так: начиная с 2012 года и по сегодняшний день «Реал» для меня всегда на первом месте. Если бы у «Реала» были другие планы относительно меня, тогда я бы рассмотрел другие варианты. Но я счастлив и доволен в «Реале», и, пока это так, я не думаю о других вариантах. И для меня нет необходимости тешить своё эго этими историями о выгодных предложениях. Я просто хочу наслаждаться каждым моментом в футболе и «Реале», и я не устанавливаю для себя никаких ограничений», — приводит слова Модрича издание Sportske Novosti.
Напомним, в летнее трансферное окно предложение Модричу делал «Аль-Ахли». Саудовский клуб предлагал хорватскому полузащитнику двухлетний контракт с зарплатой в размере € 80 млн в год.
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