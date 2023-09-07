Источник: «Зенит» арендует Изидора за € 1,35 млн. Опция выкупа есть, но она необязательная

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор, который самовольно покинул расположение московского клуба, продолжит карьеру в «Зените». Сине-бело-голубые арендуют француза до конца нынешнего сезона за € 1,35 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, в сделке будет предусмотрена опция выкупа, но она необязательная.
Ранее в СМИ появлялась информация, что переговоры по поводу Изидора ведут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит» и сине-бело-голубые являются главными претендентами на подписание форварда.
Контракт французского форварда с красно-зелёными действует до лета 2026 года, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. 23-летний нападающий провёл за железнодорожников 42 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.
- 7 сентября 2023
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