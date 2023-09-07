«Каррера и Сёмин — соперник грозный». Черчесов — о матче памяти Цымбаларя

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался насчёт матча памяти экс-игрока «Спартака» Ильи Цымбаларя.
«Мне позвонил сын Ильи и сказал, что есть такое мероприятие. Естественно, я сразу откликнулся, попросил один-два дня, чтобы я понял, где буду находиться в этот момент. Потом созвонился с РФС, с Олегом Ивановичем Романцевым, всё-таки игра есть игра, надо готовиться – состав, тактика. Эти два дня мы этому и посвятим. Каррера и Сёмин – соперник грозный, надо готовиться», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
Матч памяти Цымбаларя состоится 9 сентября на домашней арене «Спартака» «Открытие Банк Арена» в Москве. Встреча начнётся в 19:00 мск. Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит Массимо Каррера. Илья Цымбаларь — шестикратный чемпион России в составе «Спартака». Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года в возрасте 44 лет.
- 7 сентября 2023
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