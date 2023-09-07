Артета, Клопп и Гвардиола — в числе претендентов на награду тренеру месяца в АПЛ
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Английская Премьер-лига объявила имена номинантов на приз лучшему тренеру по итогам августа.
В число соискателей награды попали пять специалистов: Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Ангелос Постекоглу («Тоттенхэм»). Единственным тренером из пятёрки, чья команда показала стопроцентный результат в начале сезона, является Гвардиола. «Манчестер Сити» под его руководством добился трёх побед в трёх матчах. «Ливерпуль», «Арсенал», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм» набрали по семь очков, дважды добившись побед и один раз сыграв вничью.
Обладатель приза лучшему тренеру месяца будет определён по итогам голосования болельщиков и экспертов, которое продлится до 11 сентября.
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