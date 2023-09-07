«Дай бог, чтобы коллеги работали». Черчесов — о слухах о своей работе в РПЛ
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Бывший главный тренер сборной России, «Спартака» и «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал слухи о своём возможном назначении в один из клубов РПЛ.
«На какой срок я прилетел в Россию? Я все свои дела закончил, и вот я здесь. Читаю все слухи, и самому неприятно, потому что ты к этому никакого отношения не имеешь, а есть коллеги, которые работают в своих клубах. Очень некомфортно себя чувствуешь в таких ситуациях.
Дай бог, чтобы коллеги работали. Профессия такая, что вот три титула — и расстались с клубом. Поэтому не я первый, не я последний, поэтому должна быть корректность. Ваш брат любит писать, любит придумывать, а наша задача – относиться с уважением», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».
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